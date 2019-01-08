‏دبي 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسلاقت تميمة المنتخب السعودي "صقر" تفاعلًا كبيرًا من الجماهير خلال الجولة التفاعلية اليوم في عدد من الأماكن السياحية البارزة في دبي ، تزامناً مع الأخضر في بطولة كأس آسيا التي انطلقت السبت الماضي بالإمارات .واشتملت الجولة على توزيع التذاكر والهدايا للجماهير، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع التميمية ، متمنين التوفيق للأخضر الذي سيفتتح مبارياته في البطولة غداً بمواجهة نظيره الكوري الشمالي على استاد راشد بدبي لحساب المجموعة الخامسة .وتأتي عملية التوزيع المجانية للتذاكر تحفيزًا من الاتحاد السعودي لجماهير الأخضر في سبيل دعم المنتخب في مهمته الآسيوية، إذ دشّن الاتحاد في وقت سابق منصة مخصصة من أجل التسجيل للراغبين بالحصول على التذاكر المجانية .//انتهى //00:10ت م0251