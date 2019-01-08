الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسوصل لاعب الوسط نوح الموسى إلى معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد استدعائه مساء أمس بديلًا عن سلمان الفرج الذي لم يشف من إصابته السابقة.وكان المنتخب الوطني الأول قد اختتم مساء اليوم الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب كوريا الشمالية مساء غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس آسيا 2019.وأجرى المنتخب الوطني مرانه مساء اليوم الاثنين على استاد راشد تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين مربعات، بعدها نفذ تمرين الكرات الثابتة في حالتي الدفاع والهجوم، بعدها قسم بيتزي لاعب المنتخب لمجموعتين أجرت تقسيمه على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة بتمارين الإطالة.// انتهى // ‏00:21ت م0253