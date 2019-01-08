نيويورك 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 32ر98 نقطة، أو 42ر0% ، ليصل إلى 48ر23531 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 76ر17 نقطة، أو 70ر0% ، ليصل إلى 70ر2549 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية بمقدار 61ر84 نقطة، أو 26ر1% ، ليصل إلى 47ر6823 نقطة.// انتهى //02:02ت م0254