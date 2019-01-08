اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1440/5/2 هـ الموافق 2019/01/08 م واس
نيويورك 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 32ر98 نقطة، أو 42ر0% ، ليصل إلى 48ر23531 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 76ر17 نقطة، أو 70ر0% ، ليصل إلى 70ر2549 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التقنية بمقدار 61ر84 نقطة، أو 26ر1% ، ليصل إلى 47ر6823 نقطة.
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