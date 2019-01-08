فيينا 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسلقي خمسة أشخاص مصرعهم في النمسا نتيجة تساقط كثيف للثلوج وانهيارات ثلجية أدت إلى عزل عدد من المناطق في البلاد.وقضى متزلجان ألمانيان في انهيارات ثلجية في منطقة فورارلبيرغ الغربية الأحد، بينما قتل متزلج سلوفيني في منطقة سالزبورغ، بحسب أجهزة الإنقاذ.وعثر يوم الاثنين على جثتي متنزهين كانا في عداد المفقودين في حين تسبب تساقط الثلوج في إحداث فوضى في أنحاء واسعة من البلاد وأدى إلى إغلاق طرق ومدارس.وما يزال هناك متنزهان مفقودين في شمال شرق البلاد.// انتهى //04:09ت م0257