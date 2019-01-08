الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويتالقيادة تعزي أسرة المنيفيخالد الفيصل يتسلم تقرير توصيات مؤتمر منهج السلف الصالحأمير الرياض يكرّم 26 منشأة فائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودةالأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير النمسا بمناسبة انتهاء فترة عملهأمير المدينة يدشّن القافلة الطبية «نصل لقلوبكم»وزير الحرس يلتقي وفدي هيئة وشركة الصناعات العسكريةتوجيه بزيادة عدد رحلات «السعودية» لجازانتوجيه بتكثيف برامج توعية البيئة بالشرقيةأمير الجوف يلتقي وزيري البيئة والعدلفيصل بن مشعل: شراكات القطاعات تعزز التنميةنجران تستهدف تنمية الثروات الزراعيةد. الربيعة يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدوليسفارة المملكة في الأردن تحذر المواطنين من التقلبات الجوية«مسام» يتمكن من تطهير الطريق الرئيسي بين محافظتي مأرب والجوف من الألغامغريفيث يفشل في إقناع الانقلابيين.. ويتوجه للرياضهادي يأمر بتعزيز الجبهات لدحر الحوثيينسورية: النظام يصعد خروقاته في مناطق الهدنةمستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال"الرباعي العربي".. حائط صد أمام المتآمرين// يتبع //06:03ت م0003