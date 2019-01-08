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الثلاثاء 1440/5/2 هـ الموافق 2019/01/08 م واس
الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت
القيادة تعزي أسرة المنيفي
خالد الفيصل يتسلم تقرير توصيات مؤتمر منهج السلف الصالح
أمير الرياض يكرّم 26 منشأة فائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة
الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير النمسا بمناسبة انتهاء فترة عمله
أمير المدينة يدشّن القافلة الطبية «نصل لقلوبكم»
وزير الحرس يلتقي وفدي هيئة وشركة الصناعات العسكرية
توجيه بزيادة عدد رحلات «السعودية» لجازان
توجيه بتكثيف برامج توعية البيئة بالشرقية
أمير الجوف يلتقي وزيري البيئة والعدل
فيصل بن مشعل: شراكات القطاعات تعزز التنمية
نجران تستهدف تنمية الثروات الزراعية
د. الربيعة يلتقي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
سفارة المملكة في الأردن تحذر المواطنين من التقلبات الجوية
«مسام» يتمكن من تطهير الطريق الرئيسي بين محافظتي مأرب والجوف من الألغام
غريفيث يفشل في إقناع الانقلابيين.. ويتوجه للرياض
هادي يأمر بتعزيز الجبهات لدحر الحوثيين
سورية: النظام يصعد خروقاته في مناطق الهدنة
مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال
"الرباعي العربي".. حائط صد أمام المتآمرين
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