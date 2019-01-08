طوكيو 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 82ر160 نقطة أو ما يعادل 80ر0% ليصل إلى 79ر20199 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 55ر7 نقطة، أو50ر0% ، ليصل إلى 08ر1520 نقطة.// انتهى //07:21ت م0006