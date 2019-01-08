بنوم بنه 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساشتعل حريقًا في مبنى مكون من 18 طابقًا ببلدة في كمبوديا بالقرب من الحدود التايلاندية، أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح طفيفة.وأظهر مقطع فيديو وصور نشرتها وسيلة إخبارية محلية، النيران وهي تلتهم عدة طوابق من المبنى، وسط تجمع لعمال الإنقاذ في موقع الحادث.وقال قائد شرطة مدينة بويبيت سيتي في إقليم بانتياي ميانتشاي: "إن خمسة كمبوديين ومواطن صيني نقلوا إلى مستشفى جراء إصابتهم بجروح طفيفة.وأضاف، أنه لا توجد أي حالات وفاة، مبينًا أن الحريق نجم عن ماس كهربائي.// انتهى //08:09ت م0007