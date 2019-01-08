جدة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسبلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية المحدودة للتمنيع ضد شلل الأطفال " الجرعة الأولى " في اليوم الثاني من انطلاقتها , 59.411 طفلاً , يمثلون نسبة 24.86% من عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم البالغ عددهم 238.980 طفلاً.أوضح ذلك مساعد مدير الشئون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة رئيس اللجنة التنفيذية للحملة الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي, داعياً جميع المواطنين الذين لم يطعموا أطفالهم خلال أيام الحملة , التوجه لأقرب مركز صحي بالحي القاطنين به ليتم تطعيم أطفالهم.// انتهى //10:04ت م0012