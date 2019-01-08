طرابلس 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والمبعوث الشخصي للرئيس التونسي رئيس الوزراء السابق الحبيب الصيد، بالعاصمة طرابلس، وتسلم السراج دعوة رسمية لحضور الدورة العادية الـ 30 لقمة الدول العربية التي ستعقد في تونس بـ 31 مارس المقبل، تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الوضع السياسي في ليبيا.وأشارت صحف الثلاثاء إلى اطلاع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على ما أنجزته المفوضية بشأن الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد عقب إحالة مجلس النواب قانون الاستفتاء للمفوضية، وإيضاحه أن المفوضية أنجزت 90% من التجهيز للاستفتاء، وأن اللجنة في انتظار تخصيص 40 مليونًا من المجلس الرئاسي.وتحدثت عن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أحد ضباط المصلحة المكلف بالتحقيق في واقعة حاويات الأسلحة المضبوطة قبل أيام في ميناء الخمس البحري، مبينة ناقوس الخطر القادم من تركيا إلى البلاد، وداعية المجتمع الدولي لمعاقبة تركيا.وبينت صحف ليبيا تأكيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة حققت خلال العام 2018 أعلى إيرادات على مدار الخمس السنوات الماضية، وتسجيلها متوسط إنتاج يومي بلغ 1.107 مليون برميل وإيرادات نفطية بقيمة 24.4 مليار دولار أميركي في العام 2018.// انتهى //10:07ت م0013