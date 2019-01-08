نيروبي 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسقال الجيش الأمريكي: "إنه قتل ستة مسلحين في ضربة جوية بالصومال أمس، في منطقة بإقليم شبيلي السفلى".وقالت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا في بيان مساء أمس: "تقييمنا الآن أنه لم يسقط مصابون أو قتلى من المدنيين في هذه الضربة الجوية.وتم تنفيذ هذه الضربة الجوية للقضاء على حرية حركة الشباب وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية في المنطقة. وصعدت القوات الأمريكية والصومالية في الآونة الأخيرة الضربات الجوية على مقاتلي الحركة.وأفاد الجيش الأمريكي الشهر الماضي، أنه قتل 62 مسلحًا من الحركة في ست ضربات جوية.// انتهى //10:16ت م0014