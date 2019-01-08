القاهرة 02 جمادي الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، القراران الجمهوريان اللذان أصدرهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بإنشاء جامعتين، الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة والثانية بمحافظة سوهاج، كما اهتمت بقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.وأشارت إلى إصابة 28 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، لافتة الانتباه إلى دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لحشد المواقف العربية دفاعًا عن القدس.وتحدثت صحف الثلاثاء عن محاولة الانقلاب الفاشلة في دولة الجابون، ورفض الاتحاد الإفريقي أي "تغيير غير دستوري" في السلطة.وأخبرت عن إرسال واشنطن المدمرة العسكرية "ماكامبيل" للإبحار بمياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها بدعوى ممارسة حقها الشرعي في الإبحار بالمياه الدولية، وإرسال بكين سفن حربية وطائرات إلى المنطقة للتعرف على هوية المدمرة الأمريكية وتحذيرها من الاقتراب.وتناقلت صحف اجتياح الفيضانات الجارفة 3 مخيمات للاجئين السوريين شمال لبنان.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 5 أشخاص أغلبهم من المدنيين في تفجير انتحاري في مدينة الرقة الواقعة شمال سوريا.// انتهى //10:20ت م0015