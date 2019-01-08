بغداد 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسواصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم، اهتمامها بالمساعي المبذولة لاستكمال التشكيلة الوزارية التي يرأسها عادل عبد المهدي والمنقوصة حتى الآن من عدد من المقاعد الوزارية, بينها وزارتا الدفاع والداخلية, وذلك بسبب تباين وجهات نظر الكتل السياسية بشأن المرشحين لشغلها.وحثت الكتل السياسية على الاتفاق لاستكمال التشكيلة الوزارية و‏المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الحكومي، وتقديم الخدمات للمواطن العراقي, منوهة بوجود تفهم لطبيعة المرحلة والسعي لانهاء الازمة من قبل الجميع.وتابعت صحف الثلاثاء اهتمامها بالإيضاح الذي قدمته قيادة عمليات بغداد بشأن الجنود ‏الأمريكيين الذين شوهدوا في شارع المتنبي وسط بغداد الجمعة الماضية, مركزة على تأكيدها بأنهم لم يكونوا بمهمة عسكرية، وإنما في جولة ميدانية مع صحفية أمريكية ‏للاطلاع على الواقع الأمني في العاصمة.‏وتطرقت الصحف إلى توجيه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمس، فتح شارع الرشيد الواقع بوسط بغداد أمام حركة السير والمرور, وتنفيذ حملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية من محيط مبنى وزارة الدفاع القديم والمناطق المحيطة به.وتحدثت صحف العراق عن الجهود المبذولة في مجلس النواب العراقي لتمرير قانون التجنيد الالزامي في البلاد خلال الدورة البرلمانية الحالية// انتهى //10:21ت م0016