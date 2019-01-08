عرعر 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسبينت صحة الحدود الشمالية أن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى جديدة عرعر بلغ أكثر من 22000 مستفيد خلال العام 2018م، إذ بلغ عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ 20000 مراجع ومراجعة، بينما بلغ عدد مراجعي عيادة الباطنية 920 مريضاً وعدد 437 مراجعاً لعيادة الاطفال وكذلك 533 مراجعاً لعيادة العظام وعدد 441 مستفيد من خدمات عيادة الأسنان خلال نفس الفتر، كما بلغ عدد حالات التنويم منذ افتتاح أقسام التنويم خلال ستة أشهر 26 تنويم رجال و 22 نساء.وأضافت الصحة أن عدد الوصفات الطبية المصروفة بلغت 21550 وصفة وعدد الفحوصات المخبرية 2571، فيما تم إجراء 580 عملية صغرى، وبلغ عدد مستفيدي الأشعة 1037 مريضاً، وعدد مستفيدي الاطباء الزائرين 110 مرضى.يذكر أن صحة الحدود الشمالية توفر 10 مراكز طبية متخصصة "مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان"، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //10:29ت م0017