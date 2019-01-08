هونج كونج 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسلقي شخصًا حتفه وفقد ثلاثة آخرون عقب اندلاع النيران في ناقلة نفط قبالة قبالة جزيرة لاما في هونج كونج.وأظهرت صورة نشرها موقع إلكتروني لإذاعة محلية، النيران المشتعلة في السفينة التي يبلغ طولها 144 مترًا، بالإضافة إلى دخان كثيف في السماء.وذكرت الإذاعة أنه جرى إنقاذ 23 شخصًا، ونقل ما لايقل عن ثلاثة أشخاص للمستشفى لتلقى العلاج.وكانت ناقلة النفط "اولاك فورتشن" المسجلة في فيتنام، قد وصلت هونج كونج قادمة من دونجوان في بيرل ريفر ديلتا في جنوب الصين.وقال سكان بجزيرة لانتاو، أكبر جزر هونج كونج، إنهم سمعوا دوي انفجار كبير في وقت مبكر من اليوم، حيث أفاد البعض أن الانفجار أدى لاهتزاز النوافذ.// انتهى //10:43ت م0019