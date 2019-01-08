طوكيو 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعًا في بورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء، مقتديًا بوول ستريت وسط دلائل على أن الولايات المتحدة والصين تقتربان من تحقيق انفراجة بشأن التوترات التجارية، في حين عزز ضعف الين أسهم شركات التصدير.وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعًا 0.82 % مسجلاً 20204.04 نقطة ليتجاوز مستوى 20000 المهم من الناحية النفسية بفارق مريح.وأدت مخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع حاد في الأسواق خلال الأسبوعين الماضيين ليهبط نيكاي إلى 18948.58 نقطة في 26 ديسمبر، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2017.// انتهى //10:45ت م0020