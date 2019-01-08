عمّان 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني، لقاعدة عسكرية جوية واطلاعه على التطوير والتحديث الذي شهدته القاعدةواهتمت صحف الثلاثاء بإطلاق رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، لبرنامج خدمة وطن، الذي يشكل واحدًا من المشاريع المهمة التي تتضمنها أولويات عمل الحكومة الأردنية للسنتين المقبلتين.وسلطت الضوء على اقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي المتطرف اوري ارائيل، برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته.ونشرت صحف المملكة إعلان وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، حصيلة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخرًا، التي بلغت 19 قتيلاً، و 131 مصابًا.// انتهى //10:51ت م0022