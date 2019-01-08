بيروت 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالعاصفة "نورما" التي أطاحت بتوقعات الجفاف فيما تواصل اليوم نشاطها برياح عاتية كانت قد أغلقت أمس موانئ صيد الأسماك بسبب إرتفاع أمواج البحر وهطول أمطار غزيرة أدت الى سيول أربكت حركة المرور في المدن الساحلية وغطت القرى الجبلية بالثلوج.وفي آخر التطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي السورية.. أخبرت عن 5 قتلى في مدينة الرقة بتفجير انتحاري قام به عنصر تابع لتنظيم داعش الإرهابي.وأشارت صحف الثلاثاء إلى إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد ضمانة سلامة قواته مع انسحابها من سوريا وأن لم يغير موقفه بشأن سحب تلك القوات.وفي الشأن الفلسطيني.. لفتت إلى سحب السلطة الفلسطينية موظفيها من معبر رفح الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع.وأوردت نبأ فشل محاولة الانقلاب العسكري في الغابون بعد إعلان الحكومة عن إلقاء القبض على الضابط الذي قاد المحاولة.وتحدثت صحف لبنان عن مقتل 21 شخصًا بهجوم على مواقع أمنية غرب أفغانستان نفذه مسلحين تابعين لحركة طالبان.// انتهى //11:05ت م0023