الخرطوم 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، أن عدد الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وصل نحو 816 شخصًا، وأن البلاغات التي تم تدوينها بلغت 322، من جملة 381، خلفت 19 قتيلاً، بينهم نظاميان.وأخبرت عن شن الجيش الوطني اليمني بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية، هجومًا مباغتًا فجر أمس، على مواقع تمركز مليشيات الحوثي جنوب شرق مدينة حرض، وذلك ضمن عمليةاستكمال تطهير المديرية وتطويق مركزها تمهيدًا لتحريرها.وعرجت صحف الثلاثاء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس.وأخبرت عن مقتل 27 أفغانيًا على الأقل، في هجمات باثنين من أقاليم أفغانستان، من بينهم مدنيون ورجال أمن، وذلك بحسب مسؤولون أفغان.ونشرت صحف السودان إعلان المتحدّث باسم حكومة الغابون غي بيرتران مابانغو، أن الوضع في الغابون تحت السيطرة وجرى توقيف المتمردين بعدما حاولوا الهرب، إثر محاولة انقلاب فجر أمس.// انتهى //11:15ت م0025