القدس المحتلة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أب وثلاثة من أبنائه.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين من قرية أبو شخيدم شمال المدينة بينهم أب وأبناؤه الثلاثة، فيما أعتقلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني من قرية بدرس غرب المدينة، وآخر من مخيم الأمعري.// انتهى //11:26ت م0027