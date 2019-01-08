الرياض 2 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 8 يناير 2019 م واساستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عضوة البرلمان المكسيكي جابريلا بارون .وأبدت معاليها في بداية الاستقبال تقديرها لخادم الحرمين الشريفين على ما تبذله المملكة من جهود رائدة على المستويين الإنساني والإغاثي بالإضافة إلى دعم كل ما من شأنه تطوير العمل البرلماني الدولي .كما جرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والمكسيك، وبخاصة في المجال البرلماني .حضر الاستقبال معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف .// انتهى //14:27ت م0001