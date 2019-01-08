الرياض 02 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 08 يناير 2019م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ توظيف)

www.jobs.sa

// للصحف فقط // // انتهى //

14:41ت م

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