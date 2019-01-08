وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي بالجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي // للصحف فقط //
الثلاثاء 1440/5/2 هـ الموافق 2019/01/08 م واس
الرياض 02 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 08 يناير 2019م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي لطالبات الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للجوازات للعنصر النسائي برتبة جندي.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ توظيف)
// للصحف فقط // // انتهى //
14:41ت م
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