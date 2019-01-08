سادساً :بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 ـ 3 / 40 / د ) وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.سابعاً :بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 9 ـ 11 / 40 / د ) وتاريخ 26 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.ثامناً :بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 18 ـ 9 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 2 / 1440هـ، ورقم ( 27 - 15 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.تاسعاً :وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:1 ـ ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز العسكر إلى وظيفة (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية.2 ـ ترقية عماد بن محمد بن حامد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.3 ـ ترقية سعود بن راشد بن عبدالعزيز الرشود إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.4 ـ ترقية صالح بن عبدالرحمن بن راشد المحفوظ إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.5 ـ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الضويحي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.6 ـ ترقية الربيع بن محمد بن محفوظ الشريف إلى وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.7 ـ ترقية سعيد بن علي بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.// انتهى //14:44ت م0005