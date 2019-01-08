الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.46 نقطة ليقفل عند مستوى 8057.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات دار الأركان, ونماء للكيماويات, وسيسكو, وجبل عمر, وساكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات عناية، والدريس، وبروج للتأمين, ومشاعر ريت, وإكسترا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.36% و 5.69% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وزين السعودية، وكيان السعودية، والأسماك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والأسماك، والراجحي، وسابك، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.59 نقطة ليقفل عند مستوى 2548.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 187 صفقة.// انتهى //15:55ت م0048