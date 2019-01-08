المنامة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,332.33 بارتفاع قدره 1.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 802.40 بانخفاض قدره 18.40 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة اليوم مليون و616 ألف و259 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 462 ألف و719 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 73 صفقة.// انتهى //15:59ت م0050