بريدة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ، محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف ، يرافقه رئيس بلدية القوارة الرئيس التنفيذي لمهرجان "العنب 39" المهندس ماجد بن محمد السالم ، وأعضاء الجمعية التعاونية لمنتجي العنب بالمنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان العنب 1439هـ .ورحب سموه بالجميع، مشيداً بما قدموه من جهود في مهرجان العنب، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم ، موجهاً ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير البرامج والفعاليات المقدمة بالمهرجان، موصياً بالاستعدادات المبكرة والتنسيق المسبق للمهرجان القادم ليبرزه بالشكل الذي يليق به وبهذه الثمرة الطيبة الذي تميز مركز الصليبية بمنطقة القصيم بإنتاجه المميز للعنب ، وليصل المهرجان في تنوعه لذائقة شرائح المجتمع كافة.// انتهى //15:59ت م0051