بيت لحم – جنين 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم فيما احتجزت اسيرين محررين جنوب جنين.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت، راضي صلاح طقاطقة، وأمين محمود ثوابته ، وعلي محمود طقاطقة ، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها ، فيما جرى اعتقال الفتى مؤيد عبد الله العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.من جهة أخرى، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأسيرين المحررين خضر عدنان من بلدة عرابة، وعبد الحكيم صالح موسى من قرية مركة جنوب جنين ، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.// انتهى //16:01ت م0052