بغداد 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسلقي مدني عراقي مصرعه بنيران مسلحين مجهولين جنوب غربي بغداد اليوم.وأفاد مصدر أمني عراقي بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة كاتمة للصوت على الشخص المذكور أثناء وجوده في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد، مما أدى إلى مصرعه, فيما لاذ المهاجمون بالفرار، موضحًا أن قوة أمنية سارعت إلى إغلاق منطقة الحادث, وفتحت تحقيقًا في ملابساته, كما نقلت جثة القتيل إلى الطب العدلي.// انتهى //16:03ت م0053