مسقط 2 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 8 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم ، عند مستوى 85ر4310 نقطة منخفضًا بـ 40ر1 نقطة وبنسبة 03ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 25ر4312 نقطة.وبلغت قيمة التداول 510 آلاف و 813 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 7ر71 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 803 آلاف و 822 ريالًا عُمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية، انخفضت بنسبة 025ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 18ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //16:08ت م0055