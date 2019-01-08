الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسعقد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم اجتماعاً بسفراء مجموعة الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن.وقدّم وزير الخارجية اليمني خلال الاجتماع إحاطة لمجموعة السفراء حول مخرجات جولة السلام الأخيرة في ستوكهولم والاتفاقات التي تم التوصل لها خلال الجولة.وشدد اليماني على أهمية الدور الذي تؤديه الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال ممارسة الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان منذ التوصل إليه، متطرقاً إلى ما تمارسه الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران من خروقات لوقف اطلاق النار وإعادة تموضع قواتهم وحفر الخنادق وانشاء الحواجز الترابية واستغلال وقف اطلاق النار في تعزيز مواقعهم العسكرية.من جانبهم، أكدوا سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن استمرار التواصل والتشاور مع الحكومة الشرعية بغية الوصول الى سلام مستدام في اليمن، مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس.وعبروا عن التزامهم بمساق الأمم المتحدة كمسار وحيد لتحقيق السلام واستعادة الاستقرار في اليمن، مجددين استعدادهم تقديم مختلف التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض.// انتهى //16:13ت م0058