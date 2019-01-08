القاهرة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع دولة جنوب أفريقيا على استضافة وتنظيم البطولة والتي يشارك فيها 24 منتخباً مقسمين على ست مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.وحصدت مصر 16 صوتًا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، بينما امتنع عضو واحد عن التصويت الذي جرى اليوم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ "كاف" بالعاصمة السنغالية داكار.ومن المقرر أن تقام مساء اليوم بداكار حفل اختيار أفضل لاعب أفريقي، ويتنافس على الجائزة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وزميله في الفريق الجناح السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي.// انتهى //16:16ت م0059