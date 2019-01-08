القاهرة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسقررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالي نظراً لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، إنه تقرر غلق البوغازين حرصاً على سلامة الملاحة البحرية وعلى عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها بأرصفة الميناء، فيما تواصل عمليات الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء عملها بشكل طبيعي رغم غلق البوغازين.// انتهى //16:17ت م0060