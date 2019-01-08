بيروت 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأكدت الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان التزام اللاجئين الفلسطينيين بالقوانين والأنظمة اللبنانية واحترامها الشديد للدولة اللبنانية حرصاً على الأمن والاستقرار.وشددت الفصائل في بيان بعد اجتماعها اليوم ، على رفضها المطلق لجميع المشاريع التي تهدف إلى النيل من حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم واعدته حقاً مقدساً.ودعت الفصائل الجهات اللبنانية الرسمية إلى ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مضيفة ، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة، خاصة في ما يتعلق بتصاعد العدوان الاسرائيلي وتهويد الأراضي المحتلة، خاصة في القدس وتعرض اللاجئين في الشتات للظروف المأساوية .وأشارت الفصائل في بيانها إلى حرصها الشديد على التنسيق والعمل المشترك مع السلطات اللبنانية من أجل المحافظة على أمن واستقرار المخيمات وجوارها.// انتهى //18:01ت م0141