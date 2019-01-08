الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واستنفذ مبادرة وزارة الصحة المتمثلة في "جائزة وعي"، في موسمها الثالث ست ورشٍ تطويرية متخصصة في ست مدن خليجية رئيسية، بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ، ويقدمها نخبة من المدربين حيث تم تخصيصها لمسارات الجائزة وهي ( الفيلم القصير – الموشين جرافيك – الصورة – الإنفو جرافيك) وذلك بهدف تطوير مهارات الممارسين والهاوين في مسارات الجائزة.وستقام هذه الورش في كل من المدن الرئيسية وتشمل الرياض، والكويت، والمنامة، وأبو ظبي، ومسقط، وجدة، حيث عقدت الورشة الأولى في مدينة الرياض وحظيت بحضور لافت ، وستعقد اليوم الورشة الثانية في مدينة الكويت،علماً أن رابط التسجيل بالورش هو: http://www.traningw3i.com.وكانت اللجنة المشرفة على جائزة وعي قد أتاحت فرصة المشاركة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، بالإضافة الى تخصيصها لمسار يستهدف المدارس في الخليج واليمن وذلك إنطلاقاً من أهمية إشراك المجتمع في المساهمة برفع الوعي الصحي.تجدر الإشارة أن "الصحة" تواصل إستقبال الأعمال المشاركة في " جائزة وعي " في نسختها الثالثة، وحتى الـعاشر من شهر فبراير القادم وهو آخر موعد لإستقبال المشاركات، وذلك على الرابط www.w3iaward.com .يذكر أن مجموع الجوائز يبلغ أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائز، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150,000 ريال سعودي.// انتهى//18:01ت م0143