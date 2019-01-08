نجران 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسشكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بالشؤون التعليمية "بنات" اليوم, لجنة لمتابعة تطبيق برنامج "القارئ الماهر" ، لطالبات الصف الثاني الابتدائي بمدارس المنطقة.وتتولى اللجنة مهمة نشر ثقافة برنامج "القارئ الماهر", ومتابعة تنفيذه في الميدان التربوي وفق الإطار المنظم، و إعداد الخطة التنفيذية لمراحل البرنامج, ومتابعة إجراءات تطبيق المسابقة بما يسهم في تنمية قدرات الطالبات على القراءة والفهم المقروء.// انتهى //18:02ت م0144