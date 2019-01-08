ثقافي / تعليم نجران يتابع تطبيق برنامج "القارئ الماهر"
الثلاثاء 1440/5/2 هـ الموافق 2019/01/08 م واس
نجران 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واس
شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بالشؤون التعليمية "بنات" اليوم, لجنة لمتابعة تطبيق برنامج "القارئ الماهر" ، لطالبات الصف الثاني الابتدائي بمدارس المنطقة.
وتتولى اللجنة مهمة نشر ثقافة برنامج "القارئ الماهر", ومتابعة تنفيذه في الميدان التربوي وفق الإطار المنظم، و إعداد الخطة التنفيذية لمراحل البرنامج, ومتابعة إجراءات تطبيق المسابقة بما يسهم في تنمية قدرات الطالبات على القراءة والفهم المقروء.
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18:02ت م
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