الباحة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله - على الرقي بالخدمات وتلمس احتياجات مواطنيها في مناطق المملكة ، مؤكداً سموه بأنه يتم التواصل باستمرار مع قيادة الدولة والوزراء لبحث كافة الأمور التي تتعلق بمنطقة الباحة ومطالب أهالها.وبين سموه خلال استقباله أمس في جلسته الأسبوعية ، أصحاب المعالي والفضيلة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل وجمع من المواطنين ، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة، أن هناك العديد من الأمور الطبية التي سيعلن عنها بعد اكتمالها من الجهات المعنية ، مؤكداً سموه بأن المنطقة مقبلة على تطور أكبر من مجرد خدمات أو نقص في الخدمات.وقال سمو أمير الباحة "طموحنا كبير ‏وتطلعات القيادة أكبر، ونعمل على تفعيل وتنفيذ قرارت قيادتنا الحكيمة، التي طالما كانت خدمة المواطن الكريم ورفاهيته، أولوية بالنسبة لها، إلى جانب تلمس احتياجاته بصفة دائمة.وجرى خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المختلفة التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم بالمنطقة.حضر جلسة سموه الأسبوعية معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة فضيلة الشيخ سعيد القرني، ووكيل إمارة منطقة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح، ومدير شرطة المنطقة العميد وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح القلطي وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.// انتهى//18:02ت م0145