عمّان02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية ل 13,228 حالة مرضية من اللاجئين السوريين خلال العام 2018م في مخيم الزعتري بالأردن.وتقوم عيادات المركز من خلال المختبر الطبي بتوفير التحاليل المخبرية للاجئين السوريين من خلال جهاز (Coppas c111) المتطور بالإضافة الى مجموعة من التحاليل الطبية لأمراض السكر والسكر التراكمي والكوليسترول، والشحوم الثلاثية ، والتحاليل البولية والدموية، وتشخيص حالة الكلى والكبد، وقياس نسبة الكالسيوم في العظام والروماتيزم، وعمل تحاليل المزارع الجرثومية والهرمونات.يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تهدف إلى الإسهام في توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم، وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني.//انتهى//18:02ت م0146