الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسيشد برنامج "خيمة الإذاعة " الذي تذيعه إذاعة المملكة العربية السعودية، البرنامج العام من الرياض يومياً، مباشرة من موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة " جنادرية 33" المتابعين وزوار المهرجان.ويهتم البرنامج الذي يذاع من الساعة 7.30 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً بالموروث الشعبي، ويستضيف أبرز الشعراء الشعبيين والمسؤولين عن الفنون الشعبية ،ويستعرض فلكلورات المناطق من خلال المشاركين والمختصين فيها ، ويبث بعض المقاطع من أرض الحدث على الهواء ، ويرصد انطباعات الزوار من خلال الجولات الميدانية التي يجريها مراسلو الإذاعة من مختلف مواقع المهرجان.ويستقطب البرنامج شريحة كبيرة من المهتمين بالشعر، حيث يلامس اهتمامات فئات المجتمع المختلفة من كبار السن والشباب والنساء، ويلبي طلباتهم، ويذكرهم بتراثهم الأصيل الذي يربط حاضرهم بماضيهم.ويجتمع العديد من زوار الجنادرية الذين يشدهم التصميم المميز للخيمة والبث المباشر للبرنامج، ويستمع الحضور من خلال سماعات ضخمة وضعت خارج الخيمة، ويتفاعلون مع البرنامج بشكل مباشر.// انتهى //18:02ت م0147