تبوك 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسدشنت المديرة العامة الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى إسماعيل اليوم, أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى المملكة، بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري, ومدير تعليم تبوك إبراهيم العُمري, وعدد من القيادات التعليمة بالمنطقة، بمقر الروضة الـ 14 في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك.وأوضحت مديرة عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم, أن هذه المدرسة تُعد النواة الأولى للمدارس الحكومية في مرحلة الطفولة المبكرة التي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية - أول وثاني وثالث ابتدائي - كونها تتوافق مع الهيكلة الجديدة للوزارة.بدورها, أوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك مرفت الثمالي, أن المدرسة تضم 44 طالبًا وطالبة يدرسون في خمس فصول في الصف الأول الابتدائي, كما جرى تحديد فصول للطلاب وفصول أخرى للطالبات بإشراف نخبة من المعلمات المؤهلات, فيما تحتوي المدرسة على 26 من المرافق التعليمية ومنها الملاعب, ووسائل وأساليب التعليم الحديثة، لافتة الانتباه إلى أن المرحلة الثانية ستشهد توسعًا أكبر في افتتاح مدارس الطفولة المبكرة.// انتهى //18:02ت م0148