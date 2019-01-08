الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، المديرية العامة للجوازات تعلن عن البدء في تمديد هوية زائر للأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، وذلك وفق التالي أولاً/ أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، الذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم، بتاريخ 1439/3/20هـ ، عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ ، باتباع الخطوات الموضحة في حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.ثانياً/ أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة الذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هــ عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد وذلك بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة لاستكمال الاجراءات اللازمة حيال تمديد الزيارة وإصدار هوية زائر لهم ، وذلك من تاريخ نهاية مدة صلاحيتها المحددة في الهويات الممنوحة لهم حتى تاريخ 1440/7/9هـ .وأهابت المديرية العامة للجوازات, بالأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة، الحاصلين على هوية زائر للمبادرة الى استكمال إجراءات تمديد صلاحية هوياتهم إنفاذاً للأمر السامي الكريم.// انتهى //18:02ت م0150