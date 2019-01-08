الأحساء 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساحتفت إدارة تعليم الكبار للبنات في تعليم محافظة الأحساء اليوم، باليوم العربي "لمحو الأمية"، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود بنت صالح الكليبي، بمقر مبنى الأحوال المدنية القسم النسائي بالمحافظة.وشهد الاحتفاء, التعريف بأهداف تعليم الكبار، وجهود إدارة تعليم الكبار في القضاء على الأمية، بحضور عدد كبير من مراجعات الأحوال المدنية، والمنسوبات للتعليم والأحوال المدنية.// انتهى //18:03ت م0151