حائل 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الثاني عشر للموسم الحالي على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتها 2000 متر، الشوط الأول مفتوح عربي والثاني مفتوح أفراس، والثالث للدرجة المبتدئة والشوط الرابع من الدرجة 1 إلى 3 ، فيما خصص الشوط الخامس والرئيسي على كأس ودعم خادم الحرمين الشريفين لمفتوح الدرجات .// انتهى //18:03ت م0152