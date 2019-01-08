نجران 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واساحتفت إدارة تعليم منطقة نجران اليوم، باليوم العربي "لمحو الأمية", الذي يوافق الثامن من يناير في كل عام.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي، أن المناسبة تُظهر الجهود التي تقوم بها الدولة في سبيل القضاء على الأمية, وإتاحة الفرصة لمن فاتهم التعليم في الصغر, واغتنام الفرص للتخلص من الأمية والالتحاق بمدارس تعليم الكبار .وأكد أهمية تكثيف الفعاليات و الندوات وإعداد النشرات التوعوية التي تسهم في نشر ثقافة برامج محو الأمية، إضافة إلى تكثيف الجهود الإعلامية لإبراز الفعاليات والأنشطة لبرامج تعليم الكبار بما يوافق دور المملكة الريادي في تقليص نسبة الأمية ويواكب التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة 2030.// انتهى //18:04ت م0153