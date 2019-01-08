الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، مبادرة "كسوة شتاء"، التي تهتم بتوفير الاحتياجات اللازمة لموسم الشتاء للأسر المحتاجة، بالتعاون مع نادي المسؤولية الاجتماعية في جامعة الملك سعود.وأوضح نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في "السعودية للكهرباء" حمود الغبيني، أن المبادرة تهدف إلى توفير البطانيات، والدفايات، والسلال الغذائية لعدد من الأسر المحتاجة في مدينة الرياض، بمشاركة مجموعة من متطوعي الشركة، مشيراً إلى أن "السعودية للكهرباء" لديها العديد من البرامج والفعاليات التي تهتم وتدعم البرامج المجتمعية، في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة، وتسهم في إيجاد بيئة اجتماعية وأسرية بين أبناء المجتمع.يذكر أن "السعودية للكهرباء" ترعى عدد من البرامج المجتمعية والصحية والبيئة الهادفة إلى توعية المجتمع، وتدعم فئاته وجهود الارتقاء بتلك الفئات في مختلف مدن ومحافظات المملكة, إضافة إلى دعمها للعديد من المؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، مما يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل للفئات المستهدفة لديها.// انتهى //18:52ت م0185