عمّان 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسجهزت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، مركزي إخلاء احتياطيين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق شمالي الأردن، في حال مداهمة مياه الأمطار لكرفانات اللاجئين بالمخيم.وقال ضابط ارتباط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المخيم محمد الطاهر، أن مراكز الإخلاء تحوي كافة متطلبات الحياة اليومية من حيث التدفئة والغذاء، لافتًا إلى أن هناك خطة طوارئ خاصة بالظروف الجوية التي تمر بها الأردن، تدار بالتعاون بين المفوضية وإدارة المخيم ومختلف المنظمات العاملة هناك والبلديات المجاورة عند الضرورة.وقال في تصريحات صحفية، أنه تم تنفيذ مشروع صيانة عاجلة لمجموعة كبيرة من الكرفانات في المخيم لحاجتها للصيانة وبما يديم إمكانية تحملها للظروف الجوية، مشيراً إلى أنه تم توزيع الأغطية البلاستيكية على اللاجئين السوريين في المخيم بهدف استعمالها كغطاء يمنع تسرب المياه إلى داخل الكرفانات.وبين أن الأجهزة الصحية والمراكز والمستشفى المغربي وعيادة التحويلات في المخيم تعمل على مدار الساعة لتأمين الرعاية الطبية اللازمة للاجئين السوريين في المخيم، منوها إلى أن أي حالة تستدعي العلاج اللازم خلال المنخفض الجوي ستجد الرعاية الطبية كما في سائر الأيام، فيما يتوفر سيارات إسعاف كافية.وأوضح المسؤول الاممي أن المفوضية وزعت مسبقاً المساعدات النقدية المتعلقة بتأمين غاز الطبخ والتدفئة لتوفير اسطوانات الغاز اللازمة.ويقطن مخيم الزعتري للاجئين السوريين قرابة 80 الف لاجئ يتوزعون على زهاء 26 الف كرفان وضمن 12 قاطع.// انتهى //18:55ت م0186