نجران 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولات تفتيشية على محلات بيع قطع الغيار بالصناعية للتأكيد على تطبيق قرارات توطين الوظائف.وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 52 محلاً لبيع قطع الغيار أسفرت عن حصر أكثر من 42 موظفاً سعودياً، فيما تم ضبط 9 وافدين من جنسيات مختلفة يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وجارٍ استكمال الإجراءات لتطبيق أنظمة العمل عليهم.وأفاد الدوسري أن نسبة التوطين في قطع الغيار بلغت 70% ، كما أن العمل جاري بالتنسيق مع الغرفة التجارية على توظيف أكثر من 50 طالباً للعمل على مستوى المنطقة في نشاط بيع قطار الغيار، وذلك بعد تدريبهم على رأس العمل، داعياً الشركات والمؤسسات إلى سرعة الاستفادة من مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سبيل دعم توطين الوظائف بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.// انتهى //18:57ت م0187