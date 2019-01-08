الجنادرية 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسقدم جناح منطقة القصيم عبر معرض مكتب تحقيق الرؤية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، صدارة اجتماعية وسياحية وإدارية من خلال 68 مبادرة أطلقتها إمارة المنطقة بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، التي أوجدت حراكاً متواصلاً بروح التكاتف والأسرة الواحدة بسواعد شباب وفتيات المنطقة.وأكد المشرف على مكتب تحقيق الرؤية في جناح القصيم بالجنادرية ياسر العجلان, أن المعرض يهدف إلى استعراض مبادرات المنطقة التي تم تحقيقها وبلغت 68 مبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في عدد من المجالات التخصصية التي تعكس دعماً للحراك الاجتماعي والاقتصادي عبر المبادرات التي يقدمها شباب وفتيات المنطقة، مؤكداً أن تلك المبادرات شملت 26 مبادرة اجتماعية و10 مبادرات اقتصادية و17 مبادرة تطويرية وتحفيزية و5 مبادرات صحية و10 مبادرات سياحية وتراثية.وتمحورت المبادرات في تنمية العمل التطوعي وتعزيز تمكين دور المرأة بالمنطقة وتمكين الشباب والفتيات من وظائف القطاع الخاص عبر توطين المولات وغيرها من المبادرات التي تعكس روح التكاتف والتنمية التي تقدم عبر أيدي شباب وفتيات المنطقة.// انتهى //18:59ت م0188