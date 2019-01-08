الرياض 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واس

تفقد معالي نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو " المهندس خالد بن صالح المديفر، يرافقه الرئيس التنفيذي لسابتكو المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، خدمة النقل العام في الرياض، التي تقدمها الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" والبديلة عن الخدمة التي كانت تقدمها الحافلات الأهلية والمعروفة (بخط البلدة) التي أطلقت منذ عام.

واستقل المهندس المديفر إحدى حافلات النقل العام في مدينة الرياض، حيث تفقد إحدى مسارات الخدمة، مستمعاً خلال الرحلة إلى شرح عن الخدمة والهدف منها والمسارات التي تخدمها في العاصمة الرياض والخطط التشغيلية المعتمدة التي تقوم بتنفيذها "سابتكو" والخدمات الالكترونية التي وفرتها سابتكو لإدارة العمليات التشغيلية ومتابعة وضبط جودة الخدمة المقدمة بجانب الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات ذكية يمكن إصدارها وإعادة شحنها عبر أجهزة الخدمة الذاتية أو تطبيق سابتكو للأجهزة الذكية.

وأكد معاليه أهمية استخدام التقنية في تعزيز الإقبال على خدمات النقل العام، التي تمثل تطويراً نوعياً ومرحلياً لما كانت تقدمه الحافلات الأهلية وصولاً إلى قيام مشاريع النقل العام الكبرى المعتمدة، مشيداً بتضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها هيئة النقل العام التي أسهمت في انطلاقة هذه الخدمات والمساندة المستمرة التي تلقاها الشركة لتمكينها من أداء مهمتها وتنفيذ خططها وبرامجها على الوجه المطلوب.

من جهة أخرى، تفقد المهندس المديفر خلال جولته خدمات النقل الترددي لزوار مهرجان "الجنادرية 33 وفاء وولاء"، التي تقدمها "سابتكو" وبإشراف من هيئة النقل العام من مواقع تقديم الخدمة في مدينة الرياض للإسهام في خدمة زوار المهرجان، مستمعاً خلال جولته التفقدية إلى شرح وافٍ من المختصين في "سابتكو" عن الخدمة وما تقدمه لزوار مهرجان الجنادرية من نقل ترددي منتظم في عدد من المواقع في العاصمة الرياض وبأسعار رمزية، وما حققته الخدمة من رضاء واستحسان الكثير من الزوار خلال العام الماضي وما تشهده من إقبال كبير خلال هذا العام.

وحث المديفر جميع القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لزوار مهرجان الجنادرية، مؤكداً أن العمل التكاملي بين القطاعات المختلفة مهم جداً ويعد من عوامل جودة الخدمات المقدمة وإظهارها بالمستوى الذي يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمة، مثمناً دعم وتوجيهات معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ومتابعته الحثيثة للخدمات التي تقدمها "سابتكو" لعملائها، مؤكداً أن ذلك سينعكس إيجاباً على المرحلة القادمة التي ستشهد توجهاً كبيراً لتعزيز ثقافة النقل العام لدى المجتمع

وبين أن مشاركة "سابتكو" في خدمة النقل الترددي لزوار الجنادرية يؤكد حرص الشركة السعودية للنقل الجماعي على تفعيل الشراكة المجتمعية مع جميع قطاعات الدولة وإبراز الإمكانات الحقيقة للمجتمع السعودي وقدرته على تنظيم المناسبات وعلى مستوى عالٍ من النجاح.

الجدير بالذكر أن خدمة النقل الترددي لزوار الجنادرية التي تشرف عليها هيئة النقل العام تقدم من خلال (150) حافلة حيث تنطلق كل 10 دقائق رحلة وفي مسار خاص إلى داخل موقع المهرجان من أربعة مواقع داخل مدينة الرياض (مواقف نادي الرياض، مجمع غرناطة، المكان مول، مواقف ايكيا) للتسهيل على زوار المهرجان الوصول إلى داخل المهرجان وعودتهم عبر خدمة آمنة ومريحه بجانب التخفيف من الزحام وحدة الاختناقات المرورية على الطرق المؤدية من وإلى الجنادرية.

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19:07ت م

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