جدة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسحددت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة, نهاية شهر جمادى الأولى الجاري موعداً لاستقبال مشاركات طلاب وطالبات الجامعة في الملتقى العلمي الـ10 تحت عنوان "التميز في المعرفة والإبداع".ويهدف الملتقى في مضمونه إلى دعم مهارات صناعة الإنسان، وتشجيع الطلاب والطالبات للعمل الريادي، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب وإثراء الساحة الأكاديمية بعرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي والابتكاري والريادي للطلاب والطالبات ، وتنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب والطالبات ، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية ، وإتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي.وقُسّمت المحاور العلمية إلى محورين: الأول / التنمية المستدامة وشمل مشاركات الطلاب في الأبحاث العلمية والتطبيقية والابتكار وريادة الأعمال، والثاني، محور صناعة الإنسان ، يشمل الأبحاث في صناعة الأعمال ، وخدمة المجتمع "الفنون".يُذكر أن الملتقى في نسخته التاسعة، سجل رقماً قياسياً في عدد المشاركات المقدمة من طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز بلغ 4244 مشاركة سُجِّلت عبر الموقع الإلكتروني في جميع المحاور العلمية.// انتهى //19:31ت م0191