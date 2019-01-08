لندن 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأكد مسؤول بريطاني اليوم أن الأنشطة والمؤامرات الإيرانية العدائية داخل القارة الأوروبية أمور غير مقبولة ويجب أن تتحمل طهران عواقبها.وأوضح متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان اليوم أن بلاده وعدد من الدول الأوروبية أثاروا مع مسؤولين إيرانيين قلقهم العميق تجاه تلك النشاطات العدوانية بما فيها محاولة تفجير في فرنسا خلال الصيف الماضي والتخطيط لعمليتي إغتيال في الدنمارك وهولندا، مؤكداً أن المجموعة الأوربية ستتخذ إجراءات ضد الأفراد والمؤسسات المتورطة في تلك العمليات.وجدد المسؤول البريطاني التأكيد بأن دعم أوروبا لخطة العمل المشتركة الشاملة لا يعني أن القارة ستغض الطرف عن الممارسات والأنشطة العدوانية الإيرانية.// انتهى //19:32ت م0192