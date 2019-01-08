القاهرة 02 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 08 يناير 2019 م واسأكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مصر شهدت انخفاضاً ملموساً في عدد حالات الاتجار بالبشر في عام 2017، مقارنة بعدد الحالات المرصودة في 2014.وأوضح التقرير العالمي عن الاتجار في الأشخاص، والذي وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، أنه تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص بمصر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2017، مقارنة بـ52 حالة تم تسجيلها في عام 2014.ولفت التقرير إلى أن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تم اعتماده في 2010، يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر.وعالميا، قال التقرير إن الجماعات المسلحة تستخدم الاتجار بالبشر كاستراتيجية لتمويل أنشطتها أو لزيادة حجم قوتها العاملة في النزاعات حول العالم.وأشار إلى أن تجنيد الأطفال لاستخدامهم كجنود هو أمر تم توثيقه على نطاق واسع في النزاعات بإفريقيا الوسطى والشرق الأوسط، ضمن مناطق أخرى، منوهاً بأن الأمر لم يقتصر على الجماعات المسلحة، وإنما يقوم مجرمون آخرون بالاتجار بالأشخاص الفارين من الخطر والاضطهاد.// انتهى //19:32ت م0193